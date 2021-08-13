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13 серпня 2021, 15:59 499

На Львівщині посеред дороги загорілася вантажівка з фарбою

13 серпня 2021, 15:59 499
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Скріншот з відео
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У Львівській області прямо на дорозі спалахнула вантажівка - пожежники боролися з вогнем цілу годину

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Фура загорілася просто посеред траси "Львів-Тернопіль" біля села Тарасівка. У вантажівці знаходилися 10 тонн фарби та 5,6 тонни електродів.

В результаті інциденту водій вантажівки не постраждав. Чоловік встиг вчасно вискочити з авто та відійти на безпечну відстань.

Нагадаємо, нещодавно у Бердянську спалахнула маршрутка з пасажирами.

Львів

 
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