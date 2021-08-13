На Львівщині посеред дороги загорілася вантажівка з фарбою
У Львівській області прямо на дорозі спалахнула вантажівка - пожежники боролися з вогнем цілу годину
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Фура загорілася просто посеред траси "Львів-Тернопіль" біля села Тарасівка. У вантажівці знаходилися 10 тонн фарби та 5,6 тонни електродів.
В результаті інциденту водій вантажівки не постраждав. Чоловік встиг вчасно вискочити з авто та відійти на безпечну відстань.
Нагадаємо, нещодавно у Бердянську спалахнула маршрутка з пасажирами.
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