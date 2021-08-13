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13 августа 2021, 15:59 665

На Львовщине посреди дороги загорелся грузовик с краской

13 августа 2021, 15:59 665
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Скриншот с видео
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Во Львовской области прямо на дороге вспыхнул грузовик - пожарные боролись с огнем целый час

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Фура загорелась прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка. В грузовике находились 10 тонн краски и 5,6 тонны электродов.

В результате инцидента водитель грузовика не пострадал. Мужчина успел вовремя выскочить из авто и отойти на безопасное расстояние.

Напомним, недавно в Бердянске вспыхнула маршрутка с пассажирами.

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