На Львовщине посреди дороги загорелся грузовик с краской

Скриншот с видео

Во Львовской области прямо на дороге вспыхнул грузовик - пожарные боролись с огнем целый час

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Фура загорелась прямо посреди трассы "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка. В грузовике находились 10 тонн краски и 5,6 тонны электродов.

В результате инцидента водитель грузовика не пострадал. Мужчина успел вовремя выскочить из авто и отойти на безопасное расстояние.

Напомним, недавно в Бердянске вспыхнула маршрутка с пассажирами.