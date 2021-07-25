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25 липня 2021, 16:22 529

У Бердянську спалахнула маршрутка з пасажирами

25 липня 2021, 16:22 529
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Фото: pro.berdiansk.biz
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У Бердянську, що у Запорізькій області, під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

Про це інформує RegioNews з посиланням на місцеве видання pro.berdiansk.

Інцидент стався сьогодні, 25 липня, близько 11:00 по проспекту Західному в районі Вічного вогню.

Попередні причини займання - не відомі. Співробітники бердянської поліції і ДСНС встановлюють подробиці події.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Одеса загорівся автобус з пасажирами.

Україна пожежа Бердянськ пасажир маршрутки

 
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