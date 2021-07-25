У Бердянську спалахнула маршрутка з пасажирами
У Бердянську, що у Запорізькій області, під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
Про це інформує RegioNews з посиланням на місцеве видання pro.berdiansk.
Інцидент стався сьогодні, 25 липня, близько 11:00 по проспекту Західному в районі Вічного вогню.
Попередні причини займання - не відомі. Співробітники бердянської поліції і ДСНС встановлюють подробиці події.
Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ-Одеса загорівся автобус з пасажирами.
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