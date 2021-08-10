12:11  10 августа
На Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта"
09:42  10 августа
Во Львове не работает электротранспорт: стала известна причина
08:09  10 августа
Боевики били по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
10 августа 2021, 09:42 162

Во Львове не работает электротранспорт: стала известна причина

10 августа 2021, 09:42 162
Читайте також українською мовою
Фото: city-adm.lviv.ua
Читайте також
українською мовою

Во Львове ремонтные бригады ликвидируют повреждения на высоковольтной линии. Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая - сегодня ночью

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

Обесточены тяговые подстанции №3 и №7, которые питают трамвайное депо на улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады работают вручную, поэтому ликвидация займет больше времени.

Работаем вручную, не привлекая технику, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда", - сообщила Ирина Маруняк, заместитель городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/сек.

транспорт Львов электричество ремонт бригады

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua