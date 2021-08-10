Во Львове не работает электротранспорт: стала известна причина

Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове ремонтные бригады ликвидируют повреждения на высоковольтной линии. Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая - сегодня ночью

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

Обесточены тяговые подстанции №3 и №7, которые питают трамвайное депо на улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады работают вручную, поэтому ликвидация займет больше времени.

Работаем вручную, не привлекая технику, потому что это кабели, важно их не повредить. Поэтому вероятно ликвидация аварии продлится до обеда", - сообщила Ирина Маруняк, заместитель городского главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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