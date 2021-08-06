На Львівщині до реанімації через отруєння грибами потрапили троє людей

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Про це йдеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, пише RegioNews.

Так, 5 серпня о 22:30 надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення з попереднім діагнозом "отруєння грибами", поступили три особи, мешканці с. Карпатське (Боринська ТГ) Самбірського району 1960, 1988 та 1996 року народження.

"Стан потерпілих ‒ середнього ступеня важкості. Обставини події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині госпіталізували сім'ю через отруєння грибами.