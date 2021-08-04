На Буковині госпіталізували сім'ю через отруєння грибами
У Чернівецькій області через отруєння грибами госпіталізували трьох дорослих та двох дітей
Як пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, 4 серпня до терапевтичного відділення лікувального закладу смт Путила госпіталізували 5 жителів міста Новодністровськ Дністровського району.
Зазначається, що серед потерпілих – двоє дітей, 2008 року народження.
Як з’ясувалося, люди зібрали гриби у лісі поблизу села Селятин, які вони згодом приготували та спожили.
"Через певний час самопочуття людей погіршилося, тому вони звернулися до лікувального закладу, куди їх було госпіталізовано з попереднім діагнозом – отруєння грибами", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що стан потерпілих – середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині семеро людей отруїлися грибами.