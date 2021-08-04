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04 серпня 2021, 16:18 110

На Буковині госпіталізували сім'ю через отруєння грибами

04 серпня 2021, 16:18 110
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Рixabay
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У Чернівецькій області через отруєння грибами госпіталізували трьох дорослих та двох дітей

Як пише RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, 4 серпня до терапевтичного відділення лікувального закладу смт Путила госпіталізували 5 жителів міста Новодністровськ Дністровського району.

Зазначається, що серед потерпілих – двоє дітей, 2008 року народження.

Як з’ясувалося, люди зібрали гриби у лісі поблизу села Селятин, які вони згодом приготували та спожили.

"Через певний час самопочуття людей погіршилося, тому вони звернулися до лікувального закладу, куди їх було госпіталізовано з попереднім діагнозом – отруєння грибами", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що стан потерпілих – середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині семеро людей отруїлися грибами.

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