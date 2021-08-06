На Львовщине в реанимацию из-за отравления грибами попали три человека
В селе Карпатское Львовской области три человека отравились грибами
Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, пишет RegioNews.
Так, 5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатский (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения.
"Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно на Буковине госпитализировали семью из-за отравления грибами.
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