На Львовщине в реанимацию из-за отравления грибами попали три человека

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Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, пишет RegioNews.

Так, 5 августа в 22:30 поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение с предварительным диагнозом "отравление грибами", поступили три человека, жители с. Карпатский (Боринская ТГ) Самборского района 1960, 1988 и 1996 года рождения.

"Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на Буковине госпитализировали семью из-за отравления грибами.