На Львовщине полицейская машина попала в ДТП, есть пострадавшие
5 августа днем на автодороге Львов-Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Varta1.
Отмечается, что столкнулись полицейский автомобиль Renault Duster и Skoda Octavia со львовскими номерами. В результате аварии пострадали три человека.
На месте ДТП работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, недавно на Львовщине перевернулся грузовик и заблокировал движение по трассе"Киев-Чоп".
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