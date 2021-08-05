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05 августа 2021, 16:53 337

На Львовщине полицейская машина попала в ДТП, есть пострадавшие

05 августа 2021, 16:53 337
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Фото: Varta1
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5 августа днем на автодороге Львов-Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание Varta1.

Отмечается, что столкнулись полицейский автомобиль Renault Duster и Skoda Octavia со львовскими номерами. В результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, недавно на Львовщине перевернулся грузовик и заблокировал движение по трассе"Киев-Чоп".

Украина ДТП Львов Львовская область полиция

 
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