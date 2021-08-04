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04 серпня 2021, 13:09 132

На Львівщині всього на 850 грн покарали вчительку, яка погрожувала відірвати учню пальці

04 серпня 2021, 13:09 132
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Фото з відкритих джерел
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У Львівській області суд визнав винною у булінгу 60-річну вчительку Надію Волощук, яка працювала у Солонківській загальноосвітній школі вчителькою інформатики

За цькування учня суд вирішив покарати вчительку штрафом у сумі 850 гривень, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Видання зазначило, що жінку звільнили зі школи ще до рішення суду.

У мережі в травні з'явилася інформація, що у Солонківській загальноосвітній школі вчителька інформатики Волощук цькувала семикласника. Зокрема, стало відомо, що жінка змушувала хлопця проковтнути паперовий літачок.

Вчителька також вимахувала перед школярем ножем, коли дізналася, що у нього немає ручки, і погрожувала відрізати пальці, щоб він писав своєю кров'ю.

Після того, як інциденти стали надбанням громадськості, вчителька визнала, що так і було, й назвала вчинки "жартами".

Нагадаємо, нещодавно суд у Львові оштрафував батька школяра за пародії на вчителів.

Україна школа Львів поліція штраф

 
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