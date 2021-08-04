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04 августа 2021, 13:09 127

На Львовщине всего на 850 грн наказали учительницу, которая угрожала оторвать ученику пальцы

04 августа 2021, 13:09 127
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области суд признал виновной в буллинге 60-летнюю учительницу Надежду Волощук, которая работала в Солонковской общеобразовательной школе учительницей информатики

За травлю ученика суд решил наказать учительницу штрафом в сумме 850 гривен, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Издание отметило, что женщину уволили из школы еще до решения суда.

В сети в мае появилась информация, что в Солонковской общеобразовательной школе учительница информатики Волощук травила семиклассника. В частности, стало известно, что женщина заставляла парня проглотить бумажный самолетик.

Учительница также размахивала перед школьником ножом, когда узнала, что у него нет ручки, и угрожала отрезать пальцы, чтобы он писал своей кровью.

После того, как инциденты стали достоянием общественности, учительница признала, что так и было, и назвала поступки "шутками".

Напомним, недавно суд во Львове оштрафовал отца школьника за пародии на учителей.

Украина школа Львов полиция штраф

 
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