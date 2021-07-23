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23 липня 2021, 16:06 171

Суд у Львові оштрафував батька школяра за пародії на вчителів

23 липня 2021, 16:06 171
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Фото з відкритих джерел
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Галицький районний суд Львова оштрафував батька львівського школяра через карикатури на вчителів.

Про це пише Regionews з посиланням на Zaxid.net

Як ідеться у матеріалах справи, у липні 2020 року учень львівської школи №10 імені святої Марії Магдалини, де навчання ведеться польською мовою, створив сторінку в соцмережі Instagram, де публікував карикатури (меми) на фотографії вчителів школи.

Вчителі сприйняли такі дії як булінг і написали відповідну заяву у поліцію. Під час судового засідання батько хлопчика Мар'ян К. свою провину визнав повністю.

Суддя Галицького районного суду Львова Віктор Романюк визнав винним Мар'яна К. за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та оштрафував його на 850 грн. Крім цього, він має заплатити 420 грн судового збору. На цю постанову суду батьки хлопчика апеляції не подавали.

Нагадаємо, що у травні на Львівщині суд покарав директора ліцею через цькування учнів

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