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27 липня 2021, 11:50 611

У Львові вночі згоріли 3 авто

27 липня 2021, 11:50 611
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прес - служба ДСНС
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3 автомобілі згоріли в ніч на 27 липня у Львові, ще одну машину вогонь пошкодив.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу Державної служби з питань надзвичайних ситуацій

"27 липня о 05:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу двох автомобілів в м. Львові на вул. Пекарська. Пожежа виникла на відкритій території. На момент прибуття вогнеборців 3 автомобілі були повністю охоплені вогнем, також вогонь ще перекинувся на поруч припаркований автомобіль УАЗ", - зазначається у повідомлені

О 05:36 пожежу ліквідували. Три автомобілі згоріли повністю: УАЗ 3962, "Chevrolet Aveo" та "Ford Tourneo Connect". Також вогонь встиг знищити салон і лакофарбове покриття на площі 5 кв.м в автомобілі УАЗ.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 1 червня на Львівщині вогонь повністю знищив пасажирський автобус

Львів пожежа ДСНС авто жертва

 
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