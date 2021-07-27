Во Львове ночью сгорели 3 авто

пресс - служба ГСЧС

3 автомобиля сгорели в ночь на 27 июля во Львове, еще одну машину огонь повредил.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций

"27 июля в 05:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре двух автомобилей в г. Львове на ул. Пекарская. Пожар возник на открытой территории. На момент прибытия пожарных 3 автомобиля были полностью охвачены огнем, также огонь еще перекинулся на рядом припаркованный автомобиль УАЗ", - отмечается в сообщении

В 05: 36 пожар ликвидировали. Три автомобиля сгорели полностью: УАЗ 3962," Chevrolet Aveo "и"Ford Tourneo Connect". Также огонь успел уничтожить салон и лакокрасочное покрытие на площади 5 кв. м в автомобиле УАЗ.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, что 1 июня на Львовщине огонь полностью уничтожил пассажирский автобус