На Львовщине госпитализировали двоих детей из-за укуса змеи
Во Львовской области двоих детей, 10 и 16 лет, госпитализировали после укусов змей
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС во Львовской области.
26 июля в реанимацию Турковской районной больницы поступила 10-летняя девочка из села Верхняя Яблонька. Змея укусила ее в голеностопный сустав. Состояние ребенка - средней тяжести.
В этот же день в Яворивской районной больницы привезли 16-летнего парня из села Рогожной — его укусили за палец правой ноги. Состояние подростка - также средней тяжести.
Напомним, недавно на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.
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