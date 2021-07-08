На Львівщині дитину вкусила змія, хлопчик - у важкому стані
У Львівській області змія вкусила хлопчика, внаслідок чого дитину госпіталізували
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
Зазначається, що 7 липня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Дрогобицької дитячої лікарні поступив хлопчик 2012 року народження (9 років).
У дитини діагноз - укус змії третього пальця правої руки. Стан потерпілого - важкий.
Нагадаємо, нещодавно у Києві в таксі знайшли змію.
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