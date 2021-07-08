12:55  08 июля
Укрпочта разъяснила, как можно вернуться к получению пенсий на дому через почтальонов
13:59  08 июля
В Киеве объявили подозрение "голосеевскому стрелку"
17:55  08 июля
Сутки в ООС: шесть обстрелов позиций ВСУ оккупантами
UA | RU
UA | RU
08 июля 2021, 16:59 1281

На Львовщине ребенка укусила змея, мальчик - в тяжелом состоянии

08 июля 2021, 16:59 1281
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области змея укусила мальчика, в результате чего ребенка госпитализировали

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

Отмечается, что 7 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 рождения (9 лет).

У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое.

Напомним, недавно в Киеве в такси нашли змею.

Украина Львов ГСЧС животные укусы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua