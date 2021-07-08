На Львовщине ребенка укусила змея, мальчик - в тяжелом состоянии
Во Львовской области змея укусила мальчика, в результате чего ребенка госпитализировали
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
Отмечается, что 7 июля спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик 2012 рождения (9 лет).
У ребенка диагноз - укус змеи третьего пальца правой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое.
Напомним, недавно в Киеве в такси нашли змею.
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