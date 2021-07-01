У Києві в таксі знайшли змію

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У столиці в автомобілі однієї зі служб таксі виявили велику змію, яка виявилася маїсовим полозом

Про це пише RegioNews з посиланням на Команду порятунку тварин у Києві.

Як з'ясували волонтери, полоз утік із погано зачиненого тераріуму у квартирі на 4-му поверсі. Змія сповзла по дереву, проповзла вулицею та залізла в автомобіль - в щілину між бензобаком і днищем машини.



Щоб витягти змію, авто довелося частково розібрати та зняти бензобак. Змію повернули господарям.

Нагадаємо, нещодавно у Києві троє хлопців побили та викрали водія таксі.