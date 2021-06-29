На Львівщині посеред дороги сталася стрілянина, є постраждалий

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У понеділок, 28 червня, у Львівській області під час сварки на дорозі водій автомобіля Toyota вистрілив зі зброї, внаслідок чого постраждала одна людина

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Конфлікт стався близько 21:00. Водій автомобіля Hyundai Santa Fe посварився з водієм автомобіля Toyota Camry, після чого власник останнього автомобіля вистрілив з невідомої зброї і потрапив у пасажира Hyundai. Чоловік отримав поранення в обличчя, а саме в ліву щоку.

Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, днями у Києві з вікна багатоповерхівки чоловік відкрив стрілянину зі снайперської гвинтівки.