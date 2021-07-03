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03 липня 2021, 13:43 412

Від удару блискавки на Львівщині загинув підліток

03 липня 2021, 13:43 412
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Фото: ДСНС
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На Львівщині від удару блискавки загинув 14-річний підліток. Трагічна подія сталася у п'ятницю, 2 липня, ввечері

Як передає RegioNews, про це стало відомо зі звіту Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Подія трапилася у селі Тарасівка Підберізцівської територіальної громади Львівського району о 21:45. Повідомляється, що від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 14 червня на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.

16 червня на Чернігівщині згорів будинок після влучення блискавки.

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