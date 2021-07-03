От удара молнии на Львовщине погиб подросток
На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагическое событие произошло в пятницу, 2 июля, вечером
Как передает RegioNews, об этом стало известно из отчета Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Происшествие случилось в селе Тарасовка Подберезцевской территориальной общины Львовского района в 21:45. Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 14 июня на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.
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