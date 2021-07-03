От удара молнии на Львовщине погиб подросток

Фото: ГСЧС

На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагическое событие произошло в пятницу, 2 июля, вечером

Как передает RegioNews, об этом стало известно из отчета Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие случилось в селе Тарасовка Подберезцевской территориальной общины Львовского района в 21:45. Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 14 июня на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.

16 июня на Черниговщине сгорел дом после попадания молнии.