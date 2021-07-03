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03 июля 2021, 13:43 412

От удара молнии на Львовщине погиб подросток

03 июля 2021, 13:43 412
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Фото: ГСЧС
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На Львовщине от удара молнии погиб 14-летний подросток. Трагическое событие произошло в пятницу, 2 июля, вечером

Как передает RegioNews, об этом стало известно из отчета Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие случилось в селе Тарасовка Подберезцевской территориальной общины Львовского района в 21:45. Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 14 июня на Луганщине в лесу нашли тела двух мужчин: их ударило молнией.

16 июня на Черниговщине сгорел дом после попадания молнии.

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