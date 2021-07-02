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02 липня 2021, 08:46 61

В Україні за добу виявили майже 700 нових хворих COVID-19

02 липня 2021, 08:46 61
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 1 липня COVID-19 діагностували у 696 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 439 осіб госпіталізували, 1 197 пацієнтів одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 1 липня - 36 дітей та 33 медпрацівники.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР - 19 756 осіб, методом ІФА - 8 924 особи, експрес-тестами - 15 408 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у м.Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 236 497 осіб, з них 2 169 584 одужали, летальних випадків - 52 391.

Нагадаємо, Мінцифри розпочинає бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.

коронавірус карантин ушпиталення МОЗ пандемія

 
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