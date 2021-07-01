У Львові в ДТП постраждали п'ятеро людей, серед них - діти

Фото: Нацполіція

Про це пише RegioNews, посилаючись на відділ комунікації поліції Львівської області.

Зіткнення автомобілів сталось близько 23:15 на вулиці Городоцькій. В результаті ДТП постраждав водій однієї з автівок, 26-річний львів'янин, а також четверо його пасажирів: 26-річна жінка і троє дітей - 2, 4 і 7 років. Всі вони доставлені в місцеву лікарню.

Поліція порушила кримінальну справу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 30 червня у столиці маршрутка врізалася у стовп, внаслідок чого постраждали пасажири.