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01 июля 2021, 14:59 590

Во Львове в ДТП пострадали пять человек, среди них - дети

01 июля 2021, 14:59 590
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Фото: Нацполиция
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Во Львове 30 июня в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Столкновение автомобилей произошло около 23:15 на улице Городоцкой. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин - 26-летний львовянин, а также четверо его пассажиров: 26-летняя женщина и трое детей - 2, 4 и 7 лет. Все они доставлены в местную больницу.

Полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 30 июня в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.

авария

 
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