Во Львове в ДТП пострадали пять человек, среди них - дети

Фото: Нацполиция

Во Львове 30 июня в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Столкновение автомобилей произошло около 23:15 на улице Городоцкой. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин - 26-летний львовянин, а также четверо его пассажиров: 26-летняя женщина и трое детей - 2, 4 и 7 лет. Все они доставлены в местную больницу.

Полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 30 июня в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.