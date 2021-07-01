Во Львове в ДТП пострадали пять человек, среди них - дети
Во Львове 30 июня в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Львовской области.
Столкновение автомобилей произошло около 23:15 на улице Городоцкой. В результате ДТП пострадал водитель одной из машин - 26-летний львовянин, а также четверо его пассажиров: 26-летняя женщина и трое детей - 2, 4 и 7 лет. Все они доставлены в местную больницу.
Полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, 30 июня в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.
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