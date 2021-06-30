Повалені дерева та вулиці без світла: у Львові буревій знову завдав лиха містянам
У Львові потужна злива та шквал вдруге завдали місту значної шкоди
Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Varta1.
Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:
- Сихівський;
- Личаківський;
- Шевченківський;
Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:
- Повітряна;
- Чупринки;
- Хімічна;
- Богдана Хмельницького.
Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені внаслідок зливи.
Нагадаємо, 25 червня у Львові сталася масштабна злива, яка затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева в деяких районах міста.
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