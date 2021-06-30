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Повалені дерева та вулиці без світла: у Львові буревій знову завдав лиха містянам
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30 червня 2021, 21:03 132

Повалені дерева та вулиці без світла: у Львові буревій знову завдав лиха містянам

30 червня 2021, 21:03 132
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Фото: Varta1
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У Львові потужна злива та шквал вдруге завдали місту значної шкоди

Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання Varta1.

Відомо, що наразі у місті припинив курсувати електротранспорт. Внаслідок негоди були знеструмлені райони:

  • Сихівський;
  • Личаківський;
  • Шевченківський;

Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

  • Повітряна;
  • Чупринки;
  • Хімічна;
  • Богдана Хмельницького.

Проспект Свободи та Крива Липа були затоплені внаслідок зливи.

Нагадаємо, 25 червня у Львові сталася масштабна злива, яка затопила вулиці, а сильний вітер повалив дерева в деяких районах міста.

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