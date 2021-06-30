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Поваленные деревья и улицы без света: во Львове ураган снова нанес городу ущерб
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30 июня 2021, 21:03 132

Поваленные деревья и улицы без света: во Львове ураган снова нанес городу ущерб

30 июня 2021, 21:03 132
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Фото: Varta1
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Во Львове мощный ливень и шквал во второй раз нанесли городу значительный ущерб

Об этом передает RegioNews со ссылкой на местное издание Varta1.

Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:

  • Сыховский;
  • Лычаковский;
  • Шевченковский;

В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:

  • Воздушная;
  • Чупринки;
  • Химическая;
  • Богдана Хмельницкого.

Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.

Напомним, 25 июня во Львове прошел масштабный ливень, которая затопила улицы, а сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города.

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