Поваленные деревья и улицы без света: во Львове ураган снова нанес городу ущерб

Фото: Varta1

Во Львове мощный ливень и шквал во второй раз нанесли городу значительный ущерб

Об этом передает RegioNews со ссылкой на местное издание Varta1.

Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:

Сыховский;

Лычаковский;

Шевченковский;

В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:

Воздушная;

Чупринки;

Химическая;

Богдана Хмельницкого.

Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.

Напомним, 25 июня во Львове прошел масштабный ливень, которая затопила улицы, а сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города.