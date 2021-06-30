Поваленные деревья и улицы без света: во Львове ураган снова нанес городу ущерб
Во Львове мощный ливень и шквал во второй раз нанесли городу значительный ущерб
Об этом передает RegioNews со ссылкой на местное издание Varta1.
Известно, что сейчас в городе прекратил курсировать электротранспорт. В результате непогоды были обесточены районы:
- Сыховский;
- Лычаковский;
- Шевченковский;
В частности, местные жители сообщили о поваленных деревьях на улицах:
- Воздушная;
- Чупринки;
- Химическая;
- Богдана Хмельницкого.
Проспект Свободы и Кривая Липа были затоплены в результате ливня.
Напомним, 25 июня во Львове прошел масштабный ливень, которая затопила улицы, а сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города.
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