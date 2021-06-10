Долг Львовского автобусного завода выставили на аукцион: сколько хотят получить
Государственный "Укрэксимбанк" выставил на аукцион долг Львовского автобусного завода
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Твой город".
На продажу выставили право требования по кредитам. Аукцион состоится 5 июля. Банк планирует получить не менее 76,5 миллиона гривен.
"Для погашения задолженности перед государственным "Укрэксимбанком" в ближайшее время состоится продажа очередного перспективного инвестиционного актива – права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность производителя автомобильной техники", – говорится в сообщении банка.
Напомним, ранее отель "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен.
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