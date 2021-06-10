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10 июня 2021, 14:06 202

Долг Львовского автобусного завода выставили на аукцион: сколько хотят получить

10 июня 2021, 14:06 202
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Фото из открытых источников
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Государственный "Укрэксимбанк" выставил на аукцион долг Львовского автобусного завода

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Твой город".

На продажу выставили право требования по кредитам. Аукцион состоится 5 июля. Банк планирует получить не менее 76,5 миллиона гривен.

"Для погашения задолженности перед государственным "Укрэксимбанком" в ближайшее время состоится продажа очередного перспективного инвестиционного актива – права требования по кредитным договорам и дебиторскую задолженность производителя автомобильной техники", – говорится в сообщении банка.

Напомним, ранее отель "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен.

Украина долги Завод Львов аукцион

 
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