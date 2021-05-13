15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
08:11  13 травня
Окупанти на Донбасі гатили з протитанкових комплексів: за добу зафіксовано вісім порушень
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 13:59 356

На Львівщині стався вибух газу у житловому будинку

13 травня 2021, 13:59 356
Читайте также на русском языке
Будинок було зруйновано повністю
Будинок було зруйновано повністю
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Золочівському районі на Львівщині внаслідок вибуху газу повністю згорів житловий будинок.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ГУ ДСНС Львівської області.

Зазначається, що вибух стався в дерев’яному житловому будинку, критому шифером. На момент прибуття пожежників будинок було зруйновано повністю.

Також загорання виникло у поруч розташованій будівлі на площі 1 кв. м. На цей час рятувальники повністю ліквідували пожежу.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира.

Україна Львів пожежа вибух Будинок

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua