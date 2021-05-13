На Львівщині стався вибух газу у житловому будинку

Будинок було зруйновано повністю

Будинок було зруйновано повністю

Фото: ДСНС

В Золочівському районі на Львівщині внаслідок вибуху газу повністю згорів житловий будинок.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ГУ ДСНС Львівської області.

Зазначається, що вибух стався в дерев’яному житловому будинку, критому шифером. На момент прибуття пожежників будинок було зруйновано повністю.

Також загорання виникло у поруч розташованій будівлі на площі 1 кв. м. На цей час рятувальники повністю ліквідували пожежу.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира.