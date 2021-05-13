На Львівщині стався вибух газу у житловому будинку
Будинок було зруйновано повністю
Будинок було зруйновано повністю
В Золочівському районі на Львівщині внаслідок вибуху газу повністю згорів житловий будинок.
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ГУ ДСНС Львівської області.
Зазначається, що вибух стався в дерев’яному житловому будинку, критому шифером. На момент прибуття пожежників будинок було зруйновано повністю.
Також загорання виникло у поруч розташованій будівлі на площі 1 кв. м. На цей час рятувальники повністю ліквідували пожежу.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на 25 поверсі житлового будинку загорілася квартира.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція