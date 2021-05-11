На Львівщині з'ясували причину смерті чоловіка після COVID-вакцинації

63-річний чоловік мав хронічні захворювання

63-річний чоловік мав хронічні захворювання

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Чоловік у Львівській області, який помер після вакцинації від коронавірусу, мав хронічні захворювання, його смерть не пов'язана зі щепленням вакциною Covishield.

Про це під час брифінгу 11 травня повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Чемерис зазначив, що померлий мав серйозну патологію, яка і стала причиною його смерті.

"За інформацією регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після вакцинації департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, у пацієнта була важка супутня патологія. Смерть чоловіка не пов'язана із вакцинацією", - повідомив він.

Нагадаємо, що житель Львова помер у квітні. За день до смерті він вакцинувався від коронавірусу.

Також повідомлялося, що у Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19.