На Львовщине выяснили причину смерти мужчины после COVID-вакцинации

У 63-летнего мужчины были хронические заболевания

У 63-летнего мужчины были хронические заболевания

Фото из открытых источников

Мужчина в Львовской области, который умер после вакцинации от коронавируса, имел хронические заболевания, его смерть не связана с прививкой вакциной Covishield.

Об этом во время брифинга 11 мая сообщил глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Чемерис отметил, что умерший имел серьезную патологию, которая и стала причиной его смерти.

"По информации региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после вакцинации департамента здравоохранения Львовской ОГА, у пациента была тяжелая сопутствующая патология. Смерть мужчины не связана с вакцинацией", - сообщил он.

Напомним, что житель Львова умер в апреле. За день до смерти он вакцинировался от коронавируса.

Также сообщалось, что в Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19.