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24 квітня 2021, 11:47 65

На Львівщині з 26 квітня запрацюють школи

24 квітня 2021, 11:47 65
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За парти повернуться учні молодших класів
За парти повернуться учні молодших класів
Рixabay
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У Львівській області учні 1-4 класів, заклади дошкільної, позашкільної та профтехосвіти повертаються до навчання у звичайному режимі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

"З наступного тижня учні молодших класів зможуть повернутись за парти. Звичайно, ми будемо щоденно моніторити ситуацію із захворюваністю. Якщо вона змінюватиметься – прийматимемо відповідні рішення", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Зі слів директора департаменту освіти і науки ЛОДА Олега Паски, для учнів молодших класів дистанційне навчання малоефективне, а на сьогодні 6100 працівників освіти вже пройшли процедуру вакцинації.

Комісія зазначила, що у разі збереження позитивної динаміки, область можуть віднести до жовтої зони епіднебезпеки.

Раніше повідомлялося, що у Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні.

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