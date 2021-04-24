На Львівщині з 26 квітня запрацюють школи

За парти повернуться учні молодших класів

За парти повернуться учні молодших класів

Рixabay

У Львівській області учні 1-4 класів, заклади дошкільної, позашкільної та профтехосвіти повертаються до навчання у звичайному режимі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

"З наступного тижня учні молодших класів зможуть повернутись за парти. Звичайно, ми будемо щоденно моніторити ситуацію із захворюваністю. Якщо вона змінюватиметься – прийматимемо відповідні рішення", - наголосив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

Зі слів директора департаменту освіти і науки ЛОДА Олега Паски, для учнів молодших класів дистанційне навчання малоефективне, а на сьогодні 6100 працівників освіти вже пройшли процедуру вакцинації.

Комісія зазначила, що у разі збереження позитивної динаміки, область можуть віднести до жовтої зони епіднебезпеки.

Раніше повідомлялося, що у Львові розроблять протокол святкування Великодня у "червоній" зоні.