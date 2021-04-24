На Львовщине с 26 апреля заработают школы

За парты вернутся ученики младших классов

За парты вернутся ученики младших классов

Рixabay

Во Львовской области ученики 1-4 классов, учреждения дошкольного, внешкольного и профтехобразования возвращаются к обучению в обычном режиме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Со следующей недели ученики младших классов смогут вернуться за парты. Конечно, мы будем ежедневно мониторить ситуацию с заболеваемостью. Если она будет меняться – будем принимать соответствующие решения", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный.

По словам директора департамента образования и науки ЛОГА Олега Паски, для учеников младших классов дистанционное обучение малоэффективно, а на сегодня 6100 работников образования уже прошли процедуру вакцинации.

Комиссия отметила, что в случае сохранения позитивной динамики, область могут отнести к желтой зоны епидопасности.

Ранее сообщалось, что во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне.