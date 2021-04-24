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24 апреля 2021, 11:47 65

На Львовщине с 26 апреля заработают школы

24 апреля 2021, 11:47 65
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За парты вернутся ученики младших классов
За парты вернутся ученики младших классов
Рixabay
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Во Львовской области ученики 1-4 классов, учреждения дошкольного, внешкольного и профтехобразования возвращаются к обучению в обычном режиме.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Со следующей недели ученики младших классов смогут вернуться за парты. Конечно, мы будем ежедневно мониторить ситуацию с заболеваемостью. Если она будет меняться – будем принимать соответствующие решения", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный.

По словам директора департамента образования и науки ЛОГА Олега Паски, для учеников младших классов дистанционное обучение малоэффективно, а на сегодня 6100 работников образования уже прошли процедуру вакцинации.

Комиссия отметила, что в случае сохранения позитивной динамики, область могут отнести к желтой зоны епидопасности.

Ранее сообщалось, что во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне.

коронавирус Украина школа Львов ученики

 
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