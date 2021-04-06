Стрілянина у потязі: військовослужбовців Держспецзв’язку звільнили

Також розпочато службове розслідування

Також розпочато службове розслідування

Фото: Нацполіція

Після стрілянини у поїзді Костянтинівка-Київ зі своїх посад звільнили військовослужбовців Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку.

Як повідомили у прес-службі Держспецзв'язку, розпочато службове розслідування, пише RegioNews.

Зазначається, що поліція затримала дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів ГУУФЗ Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ - Київ.

Затримання відбувалося на станції Красноград Харківської області, військовослужбовці зараз перебувають у райвідділку поліції міста. Для встановлення обставин туди виїхало керівництво служби.

"Наказом від 6 квітня зазначених військовослужбовців звільнено з посад шляхом зарахування у розпорядження. Щодо цього факту проводиться службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ.