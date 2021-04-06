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06 апреля 2021, 14:58 1120

Стрельба в поезде: военнослужащих Госспецсвязи уволили

06 апреля 2021, 14:58 1120
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Также начато служебное расследование
Также начато служебное расследование
Фото: Нацполиция
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После стрельбы в поезде Константиновка-Киев со своих должностей уволили военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, начато служебное расследование, пишет RegioNews.

Отмечается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУУФЗ Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФЗ Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.

Задержание происходило на станции Красноград Харьковской области, военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.

"Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволены с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля стало известно, что военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.

Украина Киев увольнение поезд полиция

 
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