Стрельба в поезде: военнослужащих Госспецсвязи уволили

Также начато служебное расследование

Также начато служебное расследование

Фото: Нацполиция

После стрельбы в поезде Константиновка-Киев со своих должностей уволили военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.

Как сообщили в пресс-службе Госспецсвязи, начато служебное расследование, пишет RegioNews.

Отмечается, что полиция задержала дипломатического курьера Отдела дипломатических курьеров ГУУФЗ Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям 1 отдела Управления фельдъегерской службы ГУУФЗ Госспецсвязи, во время выполнения междугороднего железнодорожного фельдъегерского маршрута Киев – Краматорск - Киев.

Задержание происходило на станции Красноград Харьковской области, военнослужащие сейчас находятся в райотделе полиции города. Для установления обстоятельств туда выехало руководство службы.

"Приказом от 6 апреля указанных военнослужащих уволены с должностей путем зачисления в распоряжение. По данному факту проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля стало известно, что военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.