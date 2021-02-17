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17 лютого 2021, 10:37 2221

Депутати Львівської облради звернулися до Зеленського та Ради через Бандеру

17 лютого 2021, 10:37 2221
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Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим
Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим
Фото: УНІАН
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Депутати Львівської обласної ради напередодні ухвалили звернення до президента та Верховної Ради із закликом повернути Степану Бандері звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті облради, пише RegioNews.

Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим.

"Звертаємо увагу, що у ХХ столітті Україна перебувала під окупацією різних тоталітарних систем. На боротьбу з цими системами стали справжні Герої України, які головною метою свого життя вважали відновлення самостійності і незалежність України. Визнання цього величезного геройського вчинку та заслуг, пов'язаних із відновленням, становленням та розвитком незалежної України, і є відновленням історичної справедливості", - наголошується у зверненні.

Львівські депутати просять Зеленського та Раду внести зміни до законів, щоб дозволити присвоєння звання Героя України особам без громадянства, а також повернути Бандері цю відзнаку.

Нагадаємо, днями під будівлею адмінсуду протестували проти перейменування проспекту Бандери.

Україна Львів Верховна Рада президент депутати

 
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