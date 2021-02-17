Депутати Львівської облради звернулися до Зеленського та Ради через Бандеру

Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим

Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим

Фото: УНІАН

Про це повідомляється на сайті облради, пише RegioNews.

Депутати назвали рішення Донецького окружного адмінсуду за 2010 рік, який скасував звання Бандері, заполітизованим.

"Звертаємо увагу, що у ХХ столітті Україна перебувала під окупацією різних тоталітарних систем. На боротьбу з цими системами стали справжні Герої України, які головною метою свого життя вважали відновлення самостійності і незалежність України. Визнання цього величезного геройського вчинку та заслуг, пов'язаних із відновленням, становленням та розвитком незалежної України, і є відновленням історичної справедливості", - наголошується у зверненні.

Львівські депутати просять Зеленського та Раду внести зміни до законів, щоб дозволити присвоєння звання Героя України особам без громадянства, а також повернути Бандері цю відзнаку.

Нагадаємо, днями під будівлею адмінсуду протестували проти перейменування проспекту Бандери.