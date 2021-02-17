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17 февраля 2021, 10:37 2221

Депутаты Львовского облсовета обратились к Зеленскому и Раде из-за Бандеры

17 февраля 2021, 10:37 2221
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Депутаты назвали решение Донецкого окружного админсуда за 2010 год, который отменил звание Бандере, политизированным
Депутаты назвали решение Донецкого окружного админсуда за 2010 год, который отменил звание Бандере, политизированным
Фото: УНИАН
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Депутаты Львовского областного совета накануне приняли обращение к президенту и Верховной Раде с призывом вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.

Об этом сообщается на сайте облсовета, пишет RegioNews.

Депутаты назвали решение Донецкого окружного админсуда за 2010 год, который отменил звание Бандере, политизированным.

"Обращаем внимание, что в ХХ веке Украина находилась под оккупацией различных тоталитарных систем. На борьбу с этими системами стали настоящие Герои Украины, которые главной целью своей жизни считали восстановление самостоятельности и независимость Украины. Признание этого огромного геройского поступка и заслуг, связанных с восстановлением, становлением и развитием независимой Украины, и является восстановлением исторической справедливости", - отмечается в обращении.

Львовские депутаты просят Зеленского и Раду внести изменения в законы, чтобы позволить присвоение звания Героя Украины и лицам без гражданства, а также вернуть Бандере эту награду.

Напомним, на днях под зданием админсуда протестовали против переименования проспекта Бандеры.

Украина Львов Верховная Рада президент депутаты

 
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