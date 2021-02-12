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12 февраля 2021, 13:39 6

Во Львове будут судить таможенника, который за рулем Range Rover наехал на полицейского

12 февраля 2021, 13:39 6
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Он наехал на ногу полицейского во время попытки побега
Он наехал на ногу полицейского во время попытки побега
Фото: dbr.gov.ua
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Во Львове будут судить заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС, который совершил наезд на правоохранителя во время попытки бегства на автомобиле.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В суд направлено обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС. Он обвиняется в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, двигаясь за рулем автомобиля марки Range Rover по ул.Дорошенко во Львове, проигнорировал законные требования полицейских об остановке. Во время очередной попытки сотрудников полиции, заблокировать и остановить автомобиль, сотрудник ГФС, ради избежания ответственности за совершение админправонарушения, преднамеренно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и совершил наезд на ногу правоохранителя.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

таможня чиновники преступление полиция нарушение Уголовная ответственность

 
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