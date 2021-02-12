Во Львове будут судить таможенника, который за рулем Range Rover наехал на полицейского

Он наехал на ногу полицейского во время попытки побега

Он наехал на ногу полицейского во время попытки побега

Фото: dbr.gov.ua

Во Львове будут судить заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС, который совершил наезд на правоохранителя во время попытки бегства на автомобиле.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews. В суд направлено обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС. Он обвиняется в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ)", - говорится в сообщении. Установлено, что мужчина, двигаясь за рулем автомобиля марки Range Rover по ул.Дорошенко во Львове, проигнорировал законные требования полицейских об остановке. Во время очередной попытки сотрудников полиции, заблокировать и остановить автомобиль, сотрудник ГФС, ради избежания ответственности за совершение админправонарушения, преднамеренно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и совершил наезд на ногу правоохранителя. Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

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