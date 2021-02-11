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11 февраля 2021, 14:37 311

Власти Львова могут объявить пятницу выходным из-за сильных снегопадов

11 февраля 2021, 14:37 311
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Также львовян просят оставаться дома
Также львовян просят оставаться дома
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В четверг, 11 февраля, во Львове не прекращаются снегопады, выпало уже около 35 сантиметров снега. В связи с этим местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным днем или работать дистанционно.

Об этом сообщает мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

Так, Садовой призвал жителей Львова не быть равнодушными и по возможности помогать дворникам расчищать снег возле домов. Также львовян просят оставаться дома. Кроме этого, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям были приняты следующие решения:

  • рекомендовать всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно;
  • детские сады перевести в режим работы дежурных групп;
  • школы переходят на дистанционное обучение, но будут открытыми для учащихся, которым не с кем остаться дома.

Отмечается, что в городе усилена работа социальных учреждений и работают пункты обогрева для бездомных людей.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

погода Украина Львов снег Андрей Садовый

 
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