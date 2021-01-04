На організації схеми "відкатів" затримали одного з керівників управління Держводагентства

Він вимагав від підприємця 12% від вартості робіт

Він вимагав від підприємця 12% від вартості робіт

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Оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області викрили корупційну "схему", до організації якої причетний один із керівників Львівського обласного управління водних ресурсів Держводагентства України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За безперешкодне перерахування коштів по виконаних роботах підприємці мали надати посадовцю певну суму "відкату". Так, за перерахування коштів за проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення перепаду на річці Недільнянка та постачання щебеню посадовець вимагав від місцевого підприємець неправомірну вигоду - 12 % від загальної вартості робіт.

Повідомляється, що 4 січня поліцейські затримали одного з керівників обласного управління водних ресурсів під час одержання другої частини "відкату" - 10 тисяч гривень. Наприкінці грудня було задокументовано отримання посадовцем ще 10 тисяч гривень.

Посадовець затриманий, проводяться санкціоновані обшуки та вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що 1 грудня розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене.