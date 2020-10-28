У Борисполі не назначатимуть тимчасового мера: в міськраді прояснили ситуацію

Зараз у міськраді чекають перевиборів

Зараз у міськраді чекають перевиборів

Фото з відкритих джерел

В Борисполі не планують призначати тимчасового мера з-за смерті міського голови Анатолія Федорчука. Зараз у міськраді чекають перевиборів.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, інформує RegioNews.

За його словами, ситуація, яка склалася в місті із-за смерті Федорчука - це правовий глухий кут.

"Такого в Україні взагалі не було. Річ у тому, що він виграв вибори, але його ТВК не оголосила міським головою. Тому, за логікою, я думаю, що, швидше за все, будуть перевибори", - сказав Годунок.

Він зазначив, що без мера в міськраді не можуть розв'язувати кадрові питання.

"Тепер депутати зберуться і не зможуть обрати секретаря, оскільки на секретаря за законом кандидатуру подає міський голова. А якщо його кандидатура не пройшла - тоді можуть депутати. Така патова ситуація нині. Депутатів обрали, а міського голови немає, від нього багато залежить, подати заступників, наприклад. Всі зараз шоковані", - пояснив він.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

Також повідомлялося, що у Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери.