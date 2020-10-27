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27 октября 2020, 13:59 2

Второй тур выборов: Садовый готов к дебатам с кандидатом от "Евросолидарности"

27 октября 2020, 13:59 2
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Фото: из открытых источников
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов к участию в дебатах с нардепом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой, который выходит во второй тур выборов мэра.

Об этом Садовый сообщил в соцсети Facebook, передает Regionews.

Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не тому, что мы видели на протяжении последних месяцев. Время и место - к обсуждению", - сообщил он.

Также Садовый считает целесообразным избрать местом такого общения "Общественное телевидение".

Ранее сообщалось, что Садовому не удалось победить в первом туре выборов мэра Львова.

Львов выборы мэр Кандидат депутат
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