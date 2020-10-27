Второй тур выборов: Садовый готов к дебатам с кандидатом от "Евросолидарности"
На гонке на должность городского главы Львова лидируют два кандидата - Садовый и Синютка
На гонке на должность городского главы Львова лидируют два кандидата - Садовый и Синютка
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов к участию в дебатах с нардепом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой, который выходит во второй тур выборов мэра.
Об этом Садовый сообщил в соцсети Facebook, передает Regionews.
Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не тому, что мы видели на протяжении последних месяцев. Время и место - к обсуждению", - сообщил он.
Также Садовый считает целесообразным избрать местом такого общения "Общественное телевидение".
Ранее сообщалось, что Садовому не удалось победить в первом туре выборов мэра Львова.
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