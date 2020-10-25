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25 октября 2020, 09:36 3

Депутата сельсовета на Львовщине задержали на взятке за нелегальную вырубку леса

25 октября 2020, 09:36 3
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Ему грозит от 5 до 10 лет заключения
Ему грозит от 5 до 10 лет заключения
Фото: lviv.gp.gov.ua
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Во Львовской области правоохранители задержали депутата сельского совета - мастера леса госпредприятия, который систематически получал взятки за нелегальную вырубку и продажу древесины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Фигуранта дела задержали во время получения очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тыс грн.

Мастер леса госпредприятия "Дрогобычское лесное хозяйство" систематически требовал от субъектов хозяйствования за непринятие мер реагирования за нелегальную вырубку леса, а также продажу без соответствующих документов древесины особо ценной породы "дуб", - говорится в сообщении.

На данный момент фигурант, который является депутатом сельского совета, задержан в порядке ст.208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

Добавляется, что руководителем областной прокуратуры готовится сообщение задержанному о подозрении. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. Из-за этого государству нанесен ущерб в 17 миллионов гривен.

лес взятка депутат вырубка сельское хозяйство
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