14:51  27 серпня
Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
08:19  27 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 14:06 8

Львів і сміття: Верховний суд дозволив будівництво сміттєпереробного заводу

27 серпня 2020, 14:06 8
Читайте также на русском языке
Сміттєпереробний завод планують будувати на вул. Пластовій у Львові
Сміттєпереробний завод планують будувати на вул. Пластовій у Львові
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд відмовив Львівській міськраді у відкритті касаційного провадження на постанову суду про заборону будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду, оприлюдненій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає RegioNews.

Так, Верховний Суд відмовив виконавчому комітету Львівської міської ради й ЛКП "Зелений Львів” у відкритті касаційного провадження на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 8 липня 2020 року щодо заборони будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові.

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Виконавчого комітету Львівської міської ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 08.07.2020 у справі №1.380.2019.006194", - йдеться у рішенні суду.

Крім того, директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич зазначила, що рішення суду є процесуальним, бо Окружний адміністративний суд вирішив, що розгляд справи має відбуватися не в Адміністративному суді, а у Господарському суді, розгляд справи в якому призначений на 31 серпня.

Раніше повідомлялось, що львівський міський голова Андрій Садовий звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з офіційним зверненням щодо розслідування "сміттєвої блокади" міста.

суд сміття Львів гроші Завод
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Вибори мера Житомира: всі свої
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »