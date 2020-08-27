Львів і сміття: Верховний суд дозволив будівництво сміттєпереробного заводу

Сміттєпереробний завод планують будувати на вул. Пластовій у Львові

Сміттєпереробний завод планують будувати на вул. Пластовій у Львові

Фото: з відкритих джерел

Верховний Суд відмовив Львівській міськраді у відкритті касаційного провадження на постанову суду про заборону будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду, оприлюдненій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає RegioNews.

Так, Верховний Суд відмовив виконавчому комітету Львівської міської ради й ЛКП "Зелений Львів” у відкритті касаційного провадження на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 8 липня 2020 року щодо заборони будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові.

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Виконавчого комітету Львівської міської ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 08.07.2020 у справі №1.380.2019.006194", - йдеться у рішенні суду.

Крім того, директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич зазначила, що рішення суду є процесуальним, бо Окружний адміністративний суд вирішив, що розгляд справи має відбуватися не в Адміністративному суді, а у Господарському суді, розгляд справи в якому призначений на 31 серпня.

Раніше повідомлялось, що львівський міський голова Андрій Садовий звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з офіційним зверненням щодо розслідування "сміттєвої блокади" міста.