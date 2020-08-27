Львов и мусор: Верховный суд разрешил строительство мусороперерабатывающего завода

Мусороперерабатывающий завод планируют строить на ул. Пластовой во Львове

Мусороперерабатывающий завод планируют строить на ул. Пластовой во Львове

Фото: из открытых источников

Верховный Суд отказал Львовскому горсовету в открытии кассационного производства на постановление суда о запрете строительства мусороперерабатывающего завода.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, передает RegioNews.

Так, Верховный Суд отказал исполнительному комитету Львовского городского совета и ЛКП "Зеленый Львов” в открытии кассационного производства на постановление Восьмого апелляционного административного суда от 8 июля 2020 года о запрете строительства мусороперерабатывающего завода на ул. Пластовой во Львове.

Отказать в открытии кассационного производства по кассационной жалобе Исполнительного комитета Львовского городского совета на постановление Восьмого апелляционного административного суда от 08.07.2020 по делу №1.380.2019.006194", - говорится в решении суда.

Кроме того, директор юридического департамента Львовского горсовета Елена Пайонкевич отметила, что решение суда является процессуальным, поскольку Окружной административный суд решил, что рассмотрение дела должно происходить не в Административном суде, а в суде, рассмотрение дела в котором назначено на 31 августа.

Ранее сообщалось, что львовский городской голова Андрей Садовый обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с официальным обращением относительно расследования "мусорной блокады" города.