В Минздраве инициировали кадровые изменения на Львовщине

В министерстве недовольны ситуацией с медициной в области

В министерстве недовольны ситуацией с медициной в области

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Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Максим Степанов во время брифинга.

Соответствующее решение было принято после отчета рабочей группы министерства, которая была с проверкой во Львовской области в начале июля.

Как отметил Степанов, после своего визита во Львовскую область он дал месяц на устранение проблемных вопросов.

Многое просто не было исправлено, не обратили даже внимания на исправление этих ситуаций. Поэтому будет сделано соответствующее представление об увольнении тех или иных людей руководством Львовской ОГА", - добавил министр.

Напомним, в Минздраве ожидают вторую волну коронавируса в ноябре.