10:51  28 червня
В Україні за добу виявили понад 900 нових випадків коронавіруса
16:18  27 червня
У Києві і Харкові мітингували за легалізацію коноплі
10:18  28 червня
Ситуація в ООС: троє українських військових отримали поранення, один загинув
UA | RU
UA | RU
28 червня 2020, 11:19

На Прикарпатті ДБР виявила чиновників, замішаних у незаконній вирубці лісу

28 червня 2020, 11:19
Читайте также на русском языке
Вони завдали збитків державі на суму майже 2 млн гривень
Вони завдали збитків державі на суму майже 2 млн гривень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Посадових осіб Воронівського лісництва ДП "Рогатинське лісове господарство" підозрюють у незаконній вирубці дерев. Такі дії призвели до збитків на суму 1,9 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Зазначені чиновники підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними попереднього розслідування, посадові особи лісгоспу здійснювали незаконну порубку і збували деревину підприємству. У результаті чого державі завдано збитків на суму 1,9 млн гривень.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області розслідують зв'язок між вирубкою лісу і повенями. Паводки могли бути викликані масовою вирубкою лісу на Прикарпатті.

ліс розслідування Прикарпаття вирубка халатність
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »