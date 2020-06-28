На Прикарпатті ДБР виявила чиновників, замішаних у незаконній вирубці лісу

Вони завдали збитків державі на суму майже 2 млн гривень

Вони завдали збитків державі на суму майже 2 млн гривень

Фото: з відкритих джерел

Посадових осіб Воронівського лісництва ДП "Рогатинське лісове господарство" підозрюють у незаконній вирубці дерев. Такі дії призвели до збитків на суму 1,9 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Зазначені чиновники підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

За даними попереднього розслідування, посадові особи лісгоспу здійснювали незаконну порубку і збували деревину підприємству. У результаті чого державі завдано збитків на суму 1,9 млн гривень.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області розслідують зв'язок між вирубкою лісу і повенями. Паводки могли бути викликані масовою вирубкою лісу на Прикарпатті.