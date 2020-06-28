На Прикарпатье ГБР выявила чиновников, замешанных в незаконной вырубке леса

Они нанесли убытков государству на сумму почти в 2 млн гривен

Они нанесли убытков государству на сумму почти в 2 млн гривен

Фото: из открытых источников

Должностные лица Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство" подозреваются в незаконной вырубке деревьев. Такие действия привели к убыткам на сумму 1,9 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Указанные чиновники подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями. Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье.