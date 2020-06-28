10:51  28 июня
В Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса
11:48  28 июня
Боевики вновь закрывают пункты пропуска на Донбассе
10:18  28 июня
Ситуация в ООС: трое украинских военных получили ранения, один погиб
UA | RU
UA | RU
28 июня 2020, 11:19 2

На Прикарпатье ГБР выявила чиновников, замешанных в незаконной вырубке леса

28 июня 2020, 11:19 2
Читайте також українською мовою
Они нанесли убытков государству на сумму почти в 2 млн гривен
Они нанесли убытков государству на сумму почти в 2 млн гривен
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Должностные лица Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство" подозреваются в незаконной вырубке деревьев. Такие действия привели к убыткам на сумму 1,9 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Указанные чиновники подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, должностные лица лесхоза осуществляли незаконную порубку и сбывали древесину предприятию. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму 1,9 млн гривен.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в Ивано-Франковской области расследуют связь между вырубкой леса и наводнениями. Паводки могли быть вызваны массовой вырубкой леса на Прикарпатье.

лес расследование Прикарпатье вырубка халатность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »