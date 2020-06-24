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24 червня 2020, 12:13 3

"Укрзалізниця" відновлює рух зі Львовом

24 червня 2020, 12:13 3
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Купити квитки можна буде вже 24 червня
Купити квитки можна буде вже 24 червня
Фото: з відкритих джерел
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АТ "Укрзалізниця" вже з 26 червня відновлює сполучення зі Львовом, а з 25 червня буде відновлено приміське сполучення у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише RegioNews.

Нарешті додаємо в список поїздів львівський напрямок. З 26 червня відновлюємо рейси Інтерсіті+ та нічних поїздів у Львів. Купити квитки можна буде вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Компанія відновлює рейси поїздів:

  • №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
  • №715/716 Київ - Львів;
  • №91/92 Київ - Львів;
  • №12/11 Львів - Одеса.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямів.

Укрзализныця транспорт поїзд Львів квитки
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