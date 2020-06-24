"Укрзалізниця" відновлює рух зі Львовом
Купити квитки можна буде вже 24 червня
Купити квитки можна буде вже 24 червня
АТ "Укрзалізниця" вже з 26 червня відновлює сполучення зі Львовом, а з 25 червня буде відновлено приміське сполучення у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише RegioNews.
Нарешті додаємо в список поїздів львівський напрямок. З 26 червня відновлюємо рейси Інтерсіті+ та нічних поїздів у Львів. Купити квитки можна буде вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Компанія відновлює рейси поїздів:
- №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
- №715/716 Київ - Львів;
- №91/92 Київ - Львів;
- №12/11 Львів - Одеса.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.
Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямів.
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