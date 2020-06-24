"Укрзалізниця" відновлює рух зі Львовом

Купити квитки можна буде вже 24 червня

Купити квитки можна буде вже 24 червня

Фото: з відкритих джерел

АТ "Укрзалізниця" вже з 26 червня відновлює сполучення зі Львовом, а з 25 червня буде відновлено приміське сполучення у Львівській області.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише RegioNews. Нарешті додаємо в список поїздів львівський напрямок. З 26 червня відновлюємо рейси Інтерсіті+ та нічних поїздів у Львів. Купити квитки можна буде вже сьогодні", - йдеться в повідомленні. Компанія відновлює рейси поїздів: №743/744 Дарниця, Київ - Львів;

№715/716 Київ - Львів;

№91/92 Київ - Львів;

№12/11 Львів - Одеса. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах. Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямів.

.