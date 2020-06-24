"Укрзализныця" возобновляет движение со Львовом
Купить билеты можно будет уже 24 июня
Купить билеты можно будет уже 24 июня
АТ "Укрзализныця" уже с 26 июня возобновляет сообщение со Львовом, а с 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет RegioNews.
Наконец добавляем в список поездов львовское направление. С 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночных поездов во Львов. Купить билеты можно будет уже сегодня", - говорится в сообщении.
Компания возобновляет рейсы поездов:
- №743/744 Дарница, Киев - Львов;
- №715/716 Киев - Львов;
- №91/92 Киев - Львов;
- №12/11 Львов - Одесса.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, с 15 июня начали курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений.
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