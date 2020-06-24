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24 июня 2020, 12:13 3

"Укрзализныця" возобновляет движение со Львовом

24 июня 2020, 12:13 3
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Купить билеты можно будет уже 24 июня
Купить билеты можно будет уже 24 июня
Фото: из открытых источников
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АТ "Укрзализныця" уже с 26 июня возобновляет сообщение со Львовом, а с 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет RegioNews.

Наконец добавляем в список поездов львовское направление. С 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночных поездов во Львов. Купить билеты можно будет уже сегодня", - говорится в сообщении.

Компания возобновляет рейсы поездов:

  • №743/744 Дарница, Киев - Львов;
  • №715/716 Киев - Львов;
  • №91/92 Киев - Львов;
  • №12/11 Львов - Одесса.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, с 15 июня начали курсировать электрички фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Укрзализныця транспорт поезд Львов билеты
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