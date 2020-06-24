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24 червня 2020, 09:18 12

У Львові вночі горіла фабрика "Галка"

24 червня 2020, 09:18 12
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Пожежа сталася на другому поверсі складів
Пожежа сталася на другому поверсі складів
Фото: з відкритих джерел
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Посеред Львова напередодні пізно ввечері сталася пожежа на вулиці Заповитний 1 - саме там знаходиться фабрика "Галка".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію з соцмереж.

За інформацією очевидців, пожежа сталася близько 23:00.

Пожежу на складі. Задіяно 5 одиниць техніки. Поки ніхто не постраждав. Пожежники досі працюють, хоча площа загоряння не велика", - повідомив очевидець пожежі.

Наголошується, що пожежа сталася на другому поверсі складів з сировиною.

Як вважають користувачі в коментарях до публікації, це може бути свідомим підпалом: "Пожежі на складі завжди підпал. Хтось щось приховує, щоб списати на вогонь. Стара технологія спрацьовувала ще в радянський час".

Раніше повідомлялося, що на території Луб'янського лісництва у Зоні відчуження відбулося чергове загоряння лісової підстилки.

Львів пожежа рятувальники події Фабрика
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