У Львові вночі горіла фабрика "Галка"

Пожежа сталася на другому поверсі складів

Пожежа сталася на другому поверсі складів

Фото: з відкритих джерел

Посеред Львова напередодні пізно ввечері сталася пожежа на вулиці Заповитний 1 - саме там знаходиться фабрика "Галка".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію з соцмереж.

За інформацією очевидців, пожежа сталася близько 23:00.

Пожежу на складі. Задіяно 5 одиниць техніки. Поки ніхто не постраждав. Пожежники досі працюють, хоча площа загоряння не велика", - повідомив очевидець пожежі.

Наголошується, що пожежа сталася на другому поверсі складів з сировиною.

Як вважають користувачі в коментарях до публікації, це може бути свідомим підпалом: "Пожежі на складі завжди підпал. Хтось щось приховує, щоб списати на вогонь. Стара технологія спрацьовувала ще в радянський час".

Раніше повідомлялося, що на території Луб'янського лісництва у Зоні відчуження відбулося чергове загоряння лісової підстилки.