Во Львове ночью горела фабрика "Галка"

Пожар произошел на втором этаже складов

Пожар произошел на втором этаже складов

Фото: из открытых источников

Посреди Львова накануне поздно вечером произошел пожар на улице Заповитний 1 - именно там находится фабрика "Галка".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию из соцсетей.

По информации очевидцев пожар произошел около 23:00.

Пожар на складе. Задействовано уже 5 единиц техники. Пока никто не пострадал. Пожарные до сих пор работают, хотя площадь возгорания не велика”, - сообщил очевидец пожара.

Отмечается, что пожар произошел на втором этаже складов в сырьем.

Как считают пользователи в комментариях к публикации, это может быть сознательным поджогом: "Пожары на складе всегда поджог. Кто-то что-то скрывает, чтобы списать на огонь. Старая технология срабатывала еще в советское время".

Ранее сообщалось, что на территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения произошло очередное возгорание лесной подстилки.