Во Львове ночью горела фабрика "Галка"
Посреди Львова накануне поздно вечером произошел пожар на улице Заповитний 1 - именно там находится фабрика "Галка".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию из соцсетей.
По информации очевидцев пожар произошел около 23:00.
Пожар на складе. Задействовано уже 5 единиц техники. Пока никто не пострадал. Пожарные до сих пор работают, хотя площадь возгорания не велика”, - сообщил очевидец пожара.
Отмечается, что пожар произошел на втором этаже складов в сырьем.
Как считают пользователи в комментариях к публикации, это может быть сознательным поджогом: "Пожары на складе всегда поджог. Кто-то что-то скрывает, чтобы списать на огонь. Старая технология срабатывала еще в советское время".
Ранее сообщалось, что на территории Лубянского лесничества в Зоне отчуждения произошло очередное возгорание лесной подстилки.